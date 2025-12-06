Предварительная стартовая решётка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительную версию стартовой решётки основной гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Старт запланирован в воскресенье, 7 декабря, на 16:00 мск.

Изменений в сравнении с протоколом квалификации пока не произошло.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Шарль Леклер («Феррари»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

8. Эстебан Окон («Хаас»).

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

10. Юки Цунода («Ред Булл»).

11. Оливер Берман («Хаас»).

12. Карлос Сайнс («Уильямс»).

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

16. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

17. Алекс Албон («Уильямс»).

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

19. Пьер Гасли («Альпин»).

20. Франко Колапинто («Альпин»).