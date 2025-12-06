Тестоедов набрал максимальные 100 баллов в квалификации первого этапа Зимнего Кубка РДС

В Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв» проходит первый этап Зимнего Кубка РДС по дрифту сезона-2025/2026. Участниками стали 23 спортсмена из 9 регионов России, среди них как любители, так и профессионалы — пилоты чемпионатов RDS GP и RDS Open. Победителем в подгруппе профессионалов стал Иван Пальмин (г. Санкт-Петербург) из команды Carville Racing, в подгруппе пилотов-любителей победу одержал Денис Тестоедов (Ленинградская область), участвующий в соревнованиях за команду TEAM234 Motorsport v2.0

Свою первую попытку Денис Тестоедов реализовал на 97 баллов, а уже во втором проезде безукоризненно выполнил судейское задание на 100 баллов из 100 возможных. Ему удалось опередить профессиональных пилотов и показать высочайший уровень мастерства в управляемом заносе.

«Условия для всех пилотов одинаково непростые — густой туман, мокрое покрытие трассы, неровности — с машиной приходилось действительно поработать. И в результате моего заезда удалось забрать заветную сотню. Результатом очень доволен — у меня очень сильные соперники, практически у всех было более 90 баллов — но у меня получилось проехать немного лучше. На завтра у меня грандиозные планы — будем наращивать точность, меткость в своих действиях и побеждать», — рассказал Тестоедов.

Денис Тестоедов Фото: Пресс-служба RDS GP

В подгруппе пилотов-любителей (подгруппа Б) ярко выступил Артём Перепелица (г. Санкт-Петербург) из команды TEAM234 Motorsport v2.0 — пилот, вошедший в историю дрифта, благодаря своему невероятному заезду на одном из российских чемпионатов, где во время движения шина его автомобиля отлетела и моментально вернулась обратно, а спортсмен продолжил свой заезд. В «Зимнем Кубке РДС» у него по итогам квалификации вторая строчка с результатом 97,5 баллов. Замкнул тройку лидеров в подгруппе любителей Владимир Мазаев (г. Москва) из команды «ЦМРБанк», исполнивший лучший заезд также на 97,5 баллов.

В подгруппе А (пилоты Российской Дрифт Серии) квалификацию выиграл Иван Пальмин, который в первом заезде получил от судейской коллегии 95,5 баллов, а во второй попытке – 98,5 баллов. Следующий за победителем результат в подгруппе А у Данилы Скоробогатова (г. Томск) из команды TEAM234 Motorsport v2.0 — он в лучшей попытке выполнил судейское задание на 98 баллов. Следом за ним — пилот команды TEAM234 Motorsport Дмитрий Щербина (г. Москва) с результатом в 97 баллов.

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на классических отечественных автомобилях ВАЗ различных моделей. Завтра, 7 декабря, на «Игора Драйв» пройдут парные заезды, по итогам которых будут определены имена победителей Зимнего Кубка РДС в личном и командном зачёте. Прямая трансляция соревнования будет доступна оба дня на платформе RDS TV и других онлайн-площадках Российской Дрифт Серии.