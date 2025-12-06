Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками после 16-й позиции в квалификации Гран-при Абу-Даби.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230
«Не думаю, что есть подходящие слова, чтобы выразить то, насколько я сожалею перед болельщиками и командой.
Жду ли я сезона-2026? На данный момент я не заглядываю так далеко вперед. Планы на зимние каникулы? На данный момент — нет. Я просто живу сегодняшним днём», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sportskeeda.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал лидер чемпионата Ландо Норрис из «Макларена».
