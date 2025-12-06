Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками после 16-й позиции в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Не думаю, что есть подходящие слова, чтобы выразить то, насколько я сожалею перед болельщиками и командой.

Жду ли я сезона-2026? На данный момент я не заглядываю так далеко вперед. Планы на зимние каникулы? На данный момент — нет. Я просто живу сегодняшним днём», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sportskeeda.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал лидер чемпионата Ландо Норрис из «Макларена».