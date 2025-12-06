Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками

Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон извинился перед командой и болельщиками после 16-й позиции в квалификации Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

«Не думаю, что есть подходящие слова, чтобы выразить то, насколько я сожалею перед болельщиками и командой.

Жду ли я сезона-2026? На данный момент я не заглядываю так далеко вперед. Планы на зимние каникулы? На данный момент — нет. Я просто живу сегодняшним днём», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sportskeeda.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал лидер чемпионата Ландо Норрис из «Макларена».

Материалы по теме
Хэмилтон установил антирекорд среди пилотов «Феррари» на полном расписании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android