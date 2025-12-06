Скидки
«Давайте закончим стильно». Ферстаппен обратился к «Ред Булл»

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о победе в квалификации Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

«Да, «Ред Булл»! Давайте повеселимся в гонке и закончим сезон стильно», — написал в своих социальных сетях Макс Ферстаппен.

Вторым по итогам квалификации стал лидер чемпионата, пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 баллов. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

Новости. Авто
Новости. Авто

