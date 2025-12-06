Деннис выиграл первую гонку нового сезона Ф-Е, заезд прерывали из-за серьёзной аварии

Пилот команды «Андретти» Джейк Деннис одержал победу в первой гонке нового сезона Формулы-Е, которая прошла сегодня, 6 декабря, в Сан-Паулу. Вторым к финишу пришёл представитель «Ниссана» Оливер Роуленд, третьим финишировал Ник Кэссиди из «Ситроена».
Гонка за два круга до финиша была прервана красными флагами из-за серьёзной аварии новичка чемпионата Пепе Марти.
Формула-Е. Сан-Паулу. Первая гонка
1. Джейк Деннис (Andretti Formula E).
2. Оливер Роуленд (Nissan Formula E Team).
3. Ник Кэссиди (Citroën Racing).
4. Паскаль Верляйн (Porsche Formula E Team).
5. Фелипе Другович (Andretti Formula E).
6. Нико Мюллер (Porsche Formula E Team).
7. Максимилиан Гюнтер (DS PENSKE).
8. Йоэль Эрикссон (Envision Racing).
9. Себастьен Буэми (Envision Racing).
10. Ник де Врис (MAHINDRA RACING).