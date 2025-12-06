Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Деннис выиграл первую гонку нового сезона Ф-Е, заезд прерывали из-за серьёзной аварии

Деннис выиграл первую гонку нового сезона Ф-Е, заезд прерывали из-за серьёзной аварии
Комментарии

Пилот команды «Андретти» Джейк Деннис одержал победу в первой гонке нового сезона Формулы-Е, которая прошла сегодня, 6 декабря, в Сан-Паулу. Вторым к финишу пришёл представитель «Ниссана» Оливер Роуленд, третьим финишировал Ник Кэссиди из «Ситроена».

Формула-Е 2026. Этап 1, Сан-Паулу, Бразилия
Сан-Паулу. Гран-при. Гонка
06 декабря 2025, суббота. 20:05 МСК
Не началось

Гонка за два круга до финиша была прервана красными флагами из-за серьёзной аварии новичка чемпионата Пепе Марти.

Формула-Е. Сан-Паулу. Первая гонка

1. Джейк Деннис (Andretti Formula E).
2. Оливер Роуленд (Nissan Formula E Team).
3. Ник Кэссиди (Citroën Racing).
4. Паскаль Верляйн (Porsche Formula E Team).
5. Фелипе Другович (Andretti Formula E).
6. Нико Мюллер (Porsche Formula E Team).
7. Максимилиан Гюнтер (DS PENSKE).
8. Йоэль Эрикссон (Envision Racing).
9. Себастьен Буэми (Envision Racing).
10. Ник де Врис (MAHINDRA RACING).

Материалы по теме
6 явлений и 1 гонщик, с которыми прощается Формула-1
Истории
6 явлений и 1 гонщик, с которыми прощается Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android