Алонсо высказался о раздаче слипстрима в квалификации Ферстаппену

Алонсо высказался о раздаче слипстрима в квалификации Ферстаппену
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался, что он раздал слипстрим пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Во всех сессиях, в которых я встречал претендентов на титул, давал им слипстрим. На тренировках один раз Максу, два или три Пиастри. В зависимости от того, с кем ты встречаешься, стараешься заработать кредиты, потому что потом они могут понадобиться тебе в квалификациях.

Если бы мы боролись за одно и то же, просто пропустил бы соперника вперёд, но поскольку мы в разных лигах, всегда стараешься подружиться. Я дал слипстрим Пиастри в первом сегменте, Расселлу и Максу — во втором, но только один из случаев показали в трансляции», — приводит слова Алонсо AS.

Комментарии
