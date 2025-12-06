Леклер: буду рисковать, чтобы пробиться на подиум в последней гонке сезона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от гонки Гран-при Абу-Даби, которую он начнёт с пятой позиции.

«Я доволен пятым местом. Жаль, что нам приходится этим довольствоваться, но это был наш максимум. Доволен темпом сегодня и кругами, которые я проехал в третьем сегменте. Надеюсь, следующий сезон мы начнём в хорошей форме и вновь сможем выигрывать гонки. Это всё, чего я хотел бы.

Если говорить только об этом уикенде, нам удалось добиться значительных улучшений. Мы многое поменяли в машине между второй и третьей практиками. Рисковали, но всё окупилось. Без этого, думаю, мы бы стали девятыми. Завтра точно буду рисковать, чтобы пробиться на подиум в последней гонке сезона. Это единственное, что имеет для меня значение. Сейчас идёт борьба за титул, но меня волнует, чего я могу добиться с «Феррари». И мы попытаемся показать максимально высокий результат. Неважно, с кем придётся бороться», — приводит слова Леклера официальный сайт серии.