Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: буду рисковать, чтобы пробиться на подиум в последней гонке сезона

Леклер: буду рисковать, чтобы пробиться на подиум в последней гонке сезона
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от гонки Гран-при Абу-Даби, которую он начнёт с пятой позиции.

«Я доволен пятым местом. Жаль, что нам приходится этим довольствоваться, но это был наш максимум. Доволен темпом сегодня и кругами, которые я проехал в третьем сегменте. Надеюсь, следующий сезон мы начнём в хорошей форме и вновь сможем выигрывать гонки. Это всё, чего я хотел бы.

Если говорить только об этом уикенде, нам удалось добиться значительных улучшений. Мы многое поменяли в машине между второй и третьей практиками. Рисковали, но всё окупилось. Без этого, думаю, мы бы стали девятыми. Завтра точно буду рисковать, чтобы пробиться на подиум в последней гонке сезона. Это единственное, что имеет для меня значение. Сейчас идёт борьба за титул, но меня волнует, чего я могу добиться с «Феррари». И мы попытаемся показать максимально высокий результат. Неважно, с кем придётся бороться», — приводит слова Леклера официальный сайт серии.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом
Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android