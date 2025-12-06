Норрис: нет никакого смысла зацикливаться на том, что может сделать Ферстаппен

Пилот «Макларена», лидер чемпионата мира Ландо Норрис высказался об ожиданиях от гонки Гран-при Абу-Даби, которую он начнёт со второй позиции. В ней решится, кто станет обладателем титула по итогам сезона.

«Нет никакого смысла зацикливаться на том, что может сделать Макс [Ферстаппен]. Я сяду вместе с ребятами из команды, мы посмотрим, как лучше подготовиться к завтрашнему дню, подготовиться к любым вариантам. Цель — постараться выиграть гонку. В этом настрой. Будет непросто, возможно, это самая сложная гонка, которую я когда-либо проводил!

У меня нет необходимости рисковать, надеюсь, смогу воспользоваться этим преимуществом. Надеюсь, завтра получится показать скорость, ведь «Ред Булл» был слишком быстрым. Знаю, что мне нужно сделать. Но нельзя просто сказать себе оставаться на таком-то месте или делать что-то конкретное. Я могу лишь сосредоточиться на своём деле, подготовиться как можно лучше, а там посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Норриса Sky Sports.