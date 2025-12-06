Цунода высказался о готовности помочь Ферстаппену

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался о возможности помочь своему напарнику Максу Ферстаппену в борьбе за титул.

«Заранее о таких вещах всегда сложно говорить. Но постараюсь помочь Максу, чем получится. Скорее всего, это повредит моей гонке и стратегии, учитывая позицию Макса и текущую ситуацию, у него всё ещё есть шанс выиграть чемпионат этого года. Так что сделаю всё, что смогу. Посмотрим», — приводит слова Юки Цуноды Motorsport Week.

Напомним, перед финальной гонкой сезона математические шансы на титул сохраняют три пилота: Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена», а также действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.