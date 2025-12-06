Антонелли объяснил неудачную квалификацию Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал 14-е место в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Квалификация в первом сегменте началась хорошо. Был доволен балансом машины и смог показать достойное время круга. К сожалению, во втором сегменте всё сложилось иначе, мы вылетели в очень напряжённой сессии. Это было обидно, поскольку у нас был темп, позволяющий нам стартовать в первой шестёрке в завтрашней гонке.

Несмотря на сегодняшнее разочарование, перенастроимся на воскресную гонку. Сделаем всё возможное, чтобы вернуться в очки и обеспечить команде второе место в Кубке конструкторов. Каждое очко может быть решающим, поэтому я полностью сосредоточен на этом. Для всех нас важно добиться этого, закончить сезон на позитивной ноте. Надеюсь, нам это удастся, и я смогу завершить свой дебютный сезон в Формуле-1 на высоком уровне», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Перед финальной гонкой сезона математические шансы на титул сохраняют три пилота — Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена», а также действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.