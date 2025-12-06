«Горжусь этим». Цунода — о помощи Ферстаппену в квалификации

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода объяснил проблемы в квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил 10-м.

«Из-за инцидента на пит-лейн в третьей тренировке нам пришлось вернуться к старому варианту днища на машине, из-за чего её характеристики стали хуже, она не была идеальной. Знал, пробиться в третий сегмент квалификации будет сложно, но мне это удалось. Смог помочь Максу, это всегда было моей целью, сегодня я горжусь этим.

Постараюсь поддерживать Макса как можно больше завтра, это моя цель и моя главная задача. Возможно, нас ждёт непростая стратегически гонка, но если смогу помочь Максу выиграть пятый чемпионат, это будет приоритетом. Топ-10 выглядит очень плотным, поэтому посмотрим, что я смогу сделать», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.