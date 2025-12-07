«Мне нечего терять». Ферстаппен — о борьбе за титул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящей гонке Гран-при Абу-Даби, которую он начнёт с поула.

«Выложусь на полную, мне нечего терять. Постараюсь выиграть гонку, защищаться. И если нужно будет атаковать, буду атаковать», — приводит слова Ферстаппена Cadena Ser.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.