Жена Эдриана Ньюи пожелала удачи Ферстаппену в борьбе за титул

Аманда Ньюи, являющаяся женой известного гоночного инженера и конструктора, будущего руководителя «Астон Мартин» Эдриана Ньюи, пожелала удачи четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену удачи в борьбе за титул в финальной гонке сезона-2025.

«Желаю Максу Ферстаппену всего наилучшего завтра», — написала Аманда Ньюи на странице в соцсетях.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.