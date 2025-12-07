Жена Эдриана Ньюи пожелала удачи Ферстаппену в борьбе за титул

Аманда Ньюи, являющаяся женой известного гоночного инженера и конструктора, будущего руководителя «Астон Мартин» Эдриана Ньюи, пожелала удачи четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену удачи в борьбе за титул в финальной гонке сезона-2025.
«Желаю Максу Ферстаппену всего наилучшего завтра», — написала Аманда Ньюи на странице в соцсетях.
Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.
С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.
