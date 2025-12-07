Скидки
Жена Эдриана Ньюи пожелала удачи Ферстаппену в борьбе за титул

Жена Эдриана Ньюи пожелала удачи Ферстаппену в борьбе за титул
Аманда Ньюи, являющаяся женой известного гоночного инженера и конструктора, будущего руководителя «Астон Мартин» Эдриана Ньюи, пожелала удачи четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену удачи в борьбе за титул в финальной гонке сезона-2025.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

«Желаю Максу Ферстаппену всего наилучшего завтра», — написала Аманда Ньюи на странице в соцсетях.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.

