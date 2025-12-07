Тото Вольф извинился перед Юки Цунодой за аварию с Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф извинился перед «Ред Булл» и Юки Цунодой за аварию японца в третьей тренировке с Андреа Кими Антонелли.

«Прежде всего извиняемся перед Юки, потому что думаю, мы повредили все хорошие части его машины. Это была наша ошибка. Нам нужно выяснить, что произошло», — приводит слова Тото Вольфа PlanetF1.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.