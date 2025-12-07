Руководитель «Кик-Заубера» извинился перед Нико Хюлькенбергом

Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Джонатан Уитли извинился перед гонщиком команды Нико Хюлькенбергом за то, что его слишком поздно выпустили на трассу во время первого сегмента квалификации Гран-при Абу-Даби. По итогам квалификации Хюлькенберг остался на 18-й строчке.

«Прежде всего хочу извиниться перед Нико. Он был абсолютно точно способен пройти в третий сегмент квалификации, но мы промахнулись со временем выезда из боксов. Это сильно повлияло на шансы Нико пройти во второй сегмент квалификации», — приводит слова Уитли пресс-служба команды.

Нико Хюлькенберг также прокомментировал итоги квалификации.

«Очень обидно, такое ощущение, что мы сегодня просто сами всё себе испортили, учитывая то, что у машины были хорошие настройки и у нас был потенциал добиться высокого результата. Но план на квалификацию не сработал. Я выехал на трассу последним, а перед этим очень долго ждал своей очереди на пит-лейн, из-за чего шины сильно остыли.

На круге выезда и на быстром круге я попал в сильный трафик. В ситуации, когда борьба настолько плотная и счёт идёт на сотые доли секунды, любая мелочь имеет большое значение. У нас был потенциал с самого начала уикенда, но мы не сумели реализовать в первой части квалификации и сами себе усложнили жизнь на завтра. На этой трассе сложно преследовать соперников и обгонять, так что старт из хвоста пелотона усложнит нам задачу. Но я сделаю всё возможное», — подчеркнул Хюлькенберг.