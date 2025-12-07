Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Кик-Заубера» извинился перед Нико Хюлькенбергом

Руководитель «Кик-Заубера» извинился перед Нико Хюлькенбергом
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Джонатан Уитли извинился перед гонщиком команды Нико Хюлькенбергом за то, что его слишком поздно выпустили на трассу во время первого сегмента квалификации Гран-при Абу-Даби. По итогам квалификации Хюлькенберг остался на 18-й строчке.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

«Прежде всего хочу извиниться перед Нико. Он был абсолютно точно способен пройти в третий сегмент квалификации, но мы промахнулись со временем выезда из боксов. Это сильно повлияло на шансы Нико пройти во второй сегмент квалификации», — приводит слова Уитли пресс-служба команды.

Нико Хюлькенберг также прокомментировал итоги квалификации.

«Очень обидно, такое ощущение, что мы сегодня просто сами всё себе испортили, учитывая то, что у машины были хорошие настройки и у нас был потенциал добиться высокого результата. Но план на квалификацию не сработал. Я выехал на трассу последним, а перед этим очень долго ждал своей очереди на пит-лейн, из-за чего шины сильно остыли.

На круге выезда и на быстром круге я попал в сильный трафик. В ситуации, когда борьба настолько плотная и счёт идёт на сотые доли секунды, любая мелочь имеет большое значение. У нас был потенциал с самого начала уикенда, но мы не сумели реализовать в первой части квалификации и сами себе усложнили жизнь на завтра. На этой трассе сложно преследовать соперников и обгонять, так что старт из хвоста пелотона усложнит нам задачу. Но я сделаю всё возможное», — подчеркнул Хюлькенберг.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом
Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android