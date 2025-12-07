«Это меня рассмешило». Ферстаппен — о надежде Расселла на раздачу Максом слипстрима

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о словах пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, сказанных им по радио во время квалификации. Расселл перед финальной попыткой выразил надежду, что Ферстаппен поможет ему слипстримом.

«Я видел, как он это сказал, перед тем как выйти на последнюю попытку, это меня рассмешило.

Слипстрим от Юки Цуноды? Это, безусловно, помогло. Ему пришлось пожертвовать одной из своих попыток, так что я, конечно, очень благодарен ему за это. Он всегда был отличным командным игроком, так что я ему очень благодарен», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.