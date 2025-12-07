Скидки
Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Оскар Пиастри — кто из них станет чемпионом Формулы-1?

Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в ОАЭ состоится финальный этап сезона-2025 Формулы-1, Гран-при Абу-Даби. В преддверии старта финальной гонки сезона сразу три пилота претендуют на чемпионский титул — представители «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри и действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из этих трёх пилотов (Норрис, Пиастри, Ферстаппен) станет чемпионом Формулы-1 в нынешнем сезоне?»

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.

