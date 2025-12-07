Скидки
Дюрксен выиграл финальную гонку сезона-2025 Формулы-2, Станек стал вторым

Дюрксен выиграл финальную гонку сезона-2025 Формулы-2, Станек стал вторым
Комментарии

В воскресенье, 7 декабря, на трассе «Яс Марина» прошла финальная гонка заключительного этапа Формулы-2 в сезоне-2025 в Абу-Даби. Победу завоевал парагвайский гонщик Йозуа Дюрксен из «АИКС Рейсинг». Вторым финишировал обладатель поул-позиции Роман Станек из «Инвикты», третьим стал итальянский представитель «Премы» Габриэле Мини.

Формула-2 2025. Этап 14, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Основная гонка (33 круга)
07 декабря 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Окончено
1
Йозуа Дюрксен
AIX Racing
2
Роман Станек
Invicta Virtuosi Racing
+5.5
3
Габриеле Мини
Prema Racing
+6.0

Формула-2. Абу-Даби. Основная гонка

1. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») — 33 круга.
2. Роман Станек («Инвикта») +5.5.
3. Габриеле Мини («Према») +6.0.
4. Дино Беганович («Хайтек») +6.3.
5. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +12.3.
6. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +16.1.
7. Куш Майни («ДАМС») +16.8.
8. Ритомо Мията («АРТ») +17.4.
9. Арвид Линдблад («Кампос») +24.4.
10. Джек Кроуфорд («ДАМС») +25.7.

