Дюрксен выиграл финальную гонку сезона-2025 Формулы-2, Станек стал вторым

В воскресенье, 7 декабря, на трассе «Яс Марина» прошла финальная гонка заключительного этапа Формулы-2 в сезоне-2025 в Абу-Даби. Победу завоевал парагвайский гонщик Йозуа Дюрксен из «АИКС Рейсинг». Вторым финишировал обладатель поул-позиции Роман Станек из «Инвикты», третьим стал итальянский представитель «Премы» Габриэле Мини.

Формула-2. Абу-Даби. Основная гонка

1. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») — 33 круга.

2. Роман Станек («Инвикта») +5.5.

3. Габриеле Мини («Према») +6.0.

4. Дино Беганович («Хайтек») +6.3.

5. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +12.3.

6. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +16.1.

7. Куш Майни («ДАМС») +16.8.

8. Ритомо Мията («АРТ») +17.4.

9. Арвид Линдблад («Кампос») +24.4.

10. Джек Кроуфорд («ДАМС») +25.7.