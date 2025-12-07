Ферстаппен получил огромное колесо за наибольшее количество поулов в сезоне-2025

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен получил огромное декоративное колесо от «Пирелли» в качестве награды за наибольшее количество выигранных квалификаций в сезоне-2025 Формулы-1.

После успеха на трассе «Яс Марина» на счету Ферстаппена оказалось восемь поулов в сезоне-2025.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис завоёвывал право стартовать с первого места семь раз, его напарник Оскар Пиастри — шесть. В двух случаях поул-позишен завоёвывал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл, ещё в одном — пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Напомним, в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 вторым стал Ландо Норрис, у Оскара Пиастри третья позиция, а вместе с ним со второго ряда стартовой решётки гонку начнёт Джордж Расселл.