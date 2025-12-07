Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен получил огромное колесо за наибольшее количество поулов в сезоне-2025

Ферстаппен получил огромное колесо за наибольшее количество поулов в сезоне-2025
Комментарии

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен получил огромное декоративное колесо от «Пирелли» в качестве награды за наибольшее количество выигранных квалификаций в сезоне-2025 Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

После успеха на трассе «Яс Марина» на счету Ферстаппена оказалось восемь поулов в сезоне-2025.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис завоёвывал право стартовать с первого места семь раз, его напарник Оскар Пиастри — шесть. В двух случаях поул-позишен завоёвывал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл, ещё в одном — пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Напомним, в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 вторым стал Ландо Норрис, у Оскара Пиастри третья позиция, а вместе с ним со второго ряда стартовой решётки гонку начнёт Джордж Расселл.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом
Ферстаппен выиграл главную квалификацию года. Норрис и Пиастри стартуют в финале за Максом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android