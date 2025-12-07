Менеджер Ферстаппена оценил перспективы Макса выиграть титул в сезоне-2025

Менеджер четырёхкратного и действующего чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Раймон Вермюлен высказался о сражении нидерландца за титул в финальной гонке сезона-2025 Формулы-1.

«Поул-позицию удалось завоевать всей командой, но впереди не хватает пилотов «Мерседеса». Мы не можем делать ничего, кроме того, что делаем сейчас. Если результат квалификации повторится, мы не сможем победить в чемпионате. Однако Норрис будет осторожнее на старте, чем Оскар и Макс, которым нечего терять. Да и этот лис Алонсо тоже близок на шестой позиции. Так что посмотрим», — приводит слова Вермюлена FormulaPassion.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.