Алекс Палоу поддержал Ферстаппена в борьбе за титул в сезоне-2025

Комментарии

Четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу поддержал четырёхкратного обладателя титула в Формуле-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в преддверии финальной гонки сезона — Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.207
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.201
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.230

«Пожалуйста, сделай это, Макс», — написал в своих социальных сетях Алекс Палоу.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.

