В «Макларене» готовы к возможным «играм» со стороны «Ред Булл» и Ферстаппена

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о возможной стратегии на Гран-при Абу-Даби.

«Что касается возможностей, которые Макс может использовать, чтобы разыграть свои карты, честно говоря, я не слишком волнуюсь. Думаю, нас ждёт интересная гонка, но уверен, что всё это будет происходить в рамках спортивного поведения и справедливости.

Думаю, с точки зрения Ландо, учитывая внутреннюю траекторию в первом повороте в Абу-Даби, он будет действовать относительно осмотрительно. Он один из тех, кто не всегда может получить лучший выход из апекса, машина снаружи может приблизиться, поэтому, думаю, нужно проявить осторожность, и я бы рекомендовал именно это. Конечно, Ландо находится в очень выгодной позиции с этой точки зрения, поэтому, думаю, таков подход.

Думаю, на практике мы увидели, что уровень износа и гранулирования оказался выше ожидаемого. Стоит сказать спасибо нашей команде, которая решила сохранить «хард», и мы это сделали. Думаю, есть ещё пара машин, которые сохранили «хард», что в гонке, где наблюдается такой уровень износа и гранулирования, могло бы быть хорошим стратегическим решением.

Что касается того, как будет развиваться гонка, могут быть причины контролировать темп даже с точки зрения шин, не обязательно из-за каких-то стратегических соображений для лидирующего автомобиля. Так что мы, безусловно, увидим определённый контроль темпа, и будет интересно посмотреть, приведёт ли деградация шин к тому, что гонка будет проходить для некоторых с двумя пит-стопами. Думаю, это пока открытый вопрос», — приводит слова Стеллы GPBlog.