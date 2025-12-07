Скидки
53% читателей «Чемпионата» считают, что Ландо Норрис завоюет титул в сезоне-2025 Формулы-1

Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в ОАЭ состоится финальный этап сезона-2025 Формулы-1, Гран-при Абу-Даби. В преддверии старта финальной гонки сезона сразу три пилота претендуют на чемпионский титул — представители «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри и действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

В преддверии финального этапа сезона портал «Чемпионат» проводил опрос на тему: «Кто из этих трёх пилотов (Норрис, Пиастри, Ферстаппен) станет чемпионом Формулы-1 в нынешнем сезоне?»

По мнению читателей «Чемпионата», чемпионом сезона-2025 должен стать Ландо Норрис — за пилота «Макларена» было отдано 53,1 процента голосов. Действующий чемпион мира, гонщик «Ред Булл» получил 39,3 процента голосов, за Оскара Пиастри проголосовало 7,6 процента респондентов.

Ознакомиться с результатами опроса можно ниже.

Лидером общего зачёта пилотов перед заключительным этапом сезона является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

С поула в финальной гонке уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым будет стартовать Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.

