«Он плохо разбирается в Ф-1». Браун — о словах сенатора о предвзятости команды к Пиастри

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о словах австралийского сенатора Мэтта Канавана о том, что британская команда предвзято относится к Оскару Пиастри.

«Я видел, что сказал сенатор. Очевидно, что он совершенно не понимает и очень плохо разбирается в нашем виде спорта. Вот чем хороша Формула-1. Люди в своих странах активно поддерживают своих героев, и меня не удивляет, что они болеют за своих пилотов.

Для нас важно то, что знаем мы внутри команды. Есть множество людей, которые плохо разбираются, у них свои взгляды. Я бы потратил всё своё время, если бы начал их поправлять. Что есть — то есть», – приводит слова Зака Брауна Motorsport.