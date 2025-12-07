Ландо Норрис — о финальной гонке сезона Ф-1 в Абу-Даби: на удивление спал хорошо

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из «Макларена» высказался о своей подготовке к финальной гонке сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, в которой он может стать чемпионом.

— Ландо, ты возглавляешь чемпионат перед финалом. Ты выглядишь очень спокойным в этот уикенд и показал отличный круг в конце квалификации. Но что ты чувствуешь сейчас? Мы на самом важном Гран-при в твоей карьере. Как ты спал прошлой ночью?

— На удивление хорошо, если честно. Нет, я взволнован. Это невероятно. Это большой момент для всех нас. Очевидно, один из нас — вот этот парень — уже делал это много раз, но, знаешь, ради этого мы ждали всю свою жизнь. Так что я взволнован, наслаждаюсь моментом и готов к гонке, — сказал Норрис в эфире Sky Sports перед стартом.