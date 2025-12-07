Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис — о финальной гонке сезона Ф-1 в Абу-Даби: на удивление спал хорошо

Ландо Норрис — о финальной гонке сезона Ф-1 в Абу-Даби: на удивление спал хорошо
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из «Макларена» высказался о своей подготовке к финальной гонке сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, в которой он может стать чемпионом.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

— Ландо, ты возглавляешь чемпионат перед финалом. Ты выглядишь очень спокойным в этот уикенд и показал отличный круг в конце квалификации. Но что ты чувствуешь сейчас? Мы на самом важном Гран-при в твоей карьере. Как ты спал прошлой ночью?
— На удивление хорошо, если честно. Нет, я взволнован. Это невероятно. Это большой момент для всех нас. Очевидно, один из нас — вот этот парень — уже делал это много раз, но, знаешь, ради этого мы ждали всю свою жизнь. Так что я взволнован, наслаждаюсь моментом и готов к гонке, — сказал Норрис в эфире Sky Sports перед стартом.

Материалы по теме
Неужели Норрис подставил себя под штраф?! Гран-при Абу-Даби — LIVE
Live
Неужели Норрис подставил себя под штраф?! Гран-при Абу-Даби — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android