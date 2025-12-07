Скидки
Расселл спрогнозировал перед гонкой, что Ферстаппен сохранит лидерство после старта

Расселл спрогнозировал перед гонкой, что Ферстаппен сохранит лидерство после старта
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался перед стартом Гран-при Абу-Даби о своих ожиданиях от гонки.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Если честно, я чувствую себя спокойно. Думаю, это будет очень захватывающая гонка. Надеюсь, Макс удержит лидерство после первого поворота, а дальше появятся возможности. Я собираюсь воспринимать её как обычную гонку, хотя она точно не будет обычной. Возможно, будет немного тактики с удерживанием позиций, и будет очень интересно посмотреть, как всё сложится.

Это будет многое значить, если честно. Мы проделали огромную работу за последние пару лет, и это был бы отличный способ завершить сезон. Этот регламент был сложным для нас. Второе место в общем зачёте — это, по сути, максимум, которого мы вообще могли достичь. Так что если мы его добьёмся, это будет очень важно для команды. Это приятный бонус для всех на базе. Поэтому Кими и я постараемся его обеспечить», — сказал Расселл в эфире Sky Sports перед гонкой.

