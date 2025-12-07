Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кумир Юки Цуноды Джейсон Стэйтем посетил ГП Абу-Даби и боксы японца

Кумир Юки Цуноды Джейсон Стэйтем посетил ГП Абу-Даби и боксы японца
Комментарии

58-летний британский актёр Джейсон Стэйтем посетил финальный этап Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби, став гостем в боксах команды «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, проводящий свой последний Гран-при за австрийский коллектив в качестве боевого пилота, является фанатом голливудского актёра. Стэйтем пришёл в боксы австрийского коллектива и пообщался с японцем.

На момент публикации новости в Абу-Даби лидирует Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», стартовавший с поула и сохранивший первую позицию. На втором месте едет Оскар Пиастри из «Макларена». Третий — напарник австралийца Ландо Норрис.

Материалы по теме
Неужели Норрис подставил себя под штраф?! Гран-при Абу-Даби — LIVE
Live
Неужели Норрис подставил себя под штраф?! Гран-при Абу-Даби — LIVE
Материалы по теме
Расселл спрогнозировал перед гонкой, что Ферстаппен сохранит лидерство после старта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android