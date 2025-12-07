Кумир Юки Цуноды Джейсон Стэйтем посетил ГП Абу-Даби и боксы японца

58-летний британский актёр Джейсон Стэйтем посетил финальный этап Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби, став гостем в боксах команды «Ред Булл».

Фото: Кадр из трансляции

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, проводящий свой последний Гран-при за австрийский коллектив в качестве боевого пилота, является фанатом голливудского актёра. Стэйтем пришёл в боксы австрийского коллектива и пообщался с японцем.

На момент публикации новости в Абу-Даби лидирует Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», стартовавший с поула и сохранивший первую позицию. На втором месте едет Оскар Пиастри из «Макларена». Третий — напарник австралийца Ландо Норрис.