Ландо Норрис не получил пятисекундный штраф за обгон по обочине Цуноды на ГП Абу-Даби

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий «Макларен», не получил пятисекундный штраф решением стюардов за обгон японского пилота «Ред Булл» Юки Цуноды за пределами трассы.

На 25-м круге Норрис нагонял идущего на старом комплекте Цуноду, который несколько раз поменял траекторию на прямой. Ландо совершил обгон, выехав всеми четырьмя колёсами за пределы трассы. После разбирательств стюардов пятисекундный штраф дали Цуноде, а Норрис избежал наказаний.

На момент публикации лидером гонки является Оскар Пиастри («Макларен»), едущий на «хардах» со старта. Макс Ферстаппен («Ред Булл») после пит-стопа и перехода на «хард» идёт вторым.