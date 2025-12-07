Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис не получил пятисекундный штраф за обгон по обочине Цуноды на ГП Абу-Даби

Ландо Норрис не получил пятисекундный штраф за обгон по обочине Цуноды на ГП Абу-Даби
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий «Макларен», не получил пятисекундный штраф решением стюардов за обгон японского пилота «Ред Булл» Юки Цуноды за пределами трассы.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

На 25-м круге Норрис нагонял идущего на старом комплекте Цуноду, который несколько раз поменял траекторию на прямой. Ландо совершил обгон, выехав всеми четырьмя колёсами за пределы трассы. После разбирательств стюардов пятисекундный штраф дали Цуноде, а Норрис избежал наказаний.

На момент публикации лидером гонки является Оскар Пиастри («Макларен»), едущий на «хардах» со старта. Макс Ферстаппен («Ред Булл») после пит-стопа и перехода на «хард» идёт вторым.

Материалы по теме
ЛАНДО НОРРИС — ЧЕМПИОН МИРА! Гран-при Абу-Даби — LIVE
Live
ЛАНДО НОРРИС — ЧЕМПИОН МИРА! Гран-при Абу-Даби — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android