Ферстаппен победил на ГП Абу-Даби Ф-1, Пиастри — второй, Норрис — третий

В воскресенье, 7 декабря, на трассе «Яс Марина» состоялась финальная гонка Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, победу в которой одержал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Второе место завоевал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена». Третий — напарник Оскара Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +12.594.

3. Ландо Норрис («Макларен») +16.572.

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.279.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +48.563.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:07.562

7. Эстебан Окон («Хаас») +1:09.876.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:12.670.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:14.523.

10. Оливер Берман («Хаас») +1:16.166.

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1:19.014.

12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:21.043.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:22.158.

14. Юки Цунода («Ред Булл») +1:23.794.

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1:24.399.

16. Алекс Албон («Уильямс») +1:30.327.

17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

20. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.