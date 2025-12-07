Скидки
Формула-1 — Гран-при Абу-Даби — результаты гонки

Ферстаппен победил на ГП Абу-Даби Ф-1, Пиастри — второй, Норрис — третий
Комментарии

В воскресенье, 7 декабря, на трассе «Яс Марина» состоялась финальная гонка Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, победу в которой одержал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Второе место завоевал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена». Третий — напарник Оскара Ландо Норрис.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +12.594.
3. Ландо Норрис («Макларен») +16.572.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.279.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +48.563.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:07.562
7. Эстебан Окон («Хаас») +1:09.876.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:12.670.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:14.523.
10. Оливер Берман («Хаас») +1:16.166.
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1:19.014.
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:21.043.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:22.158.
14. Юки Цунода («Ред Булл») +1:23.794.
15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1:24.399.
16. Алекс Албон («Уильямс») +1:30.327.
17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.
18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
20. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

