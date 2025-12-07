Ландо Норрис — чемпион Формулы-1 в сезоне-2025

26-летний британский автогонщик Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», по итогам финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби стал чемпионом в личном зачёте.

К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал лишь вице-чемпионом.