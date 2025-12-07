Ландо Норрис — седьмой по молодости чемпион Формулы-1
26-летний британский автогонщик Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», после завоевания титула по итогам Гран-при Абу-Даби стал седьмым по молодости чемпионом в истории Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
Норрис завоевал титул в возрасте 26 лет и четырёх дней. Моложе него чемпионами становились Себастьян Феттель («Ред Булл»), Льюис Хэмилтон («Макларен»), Фернандо Алонсо («Рено»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Эмерсон Фиттипальди («Лотус») и Михаэль Шумахер («Бенеттон»).
Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал лишь вице-чемпионом.
