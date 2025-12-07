Фото: Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри поздравили Ландо Норриса с титулом Формулы-1
28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Оскар Пиастри из «Макларена» после гонки Гран-при Абу-Даби подошли к британцу Ландо Норрису («Макларен») и поздравили с завоеванием титула.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.
Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал лишь вице-чемпионом.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
