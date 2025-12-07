Скидки
«Теперь понимаю, что испытывал Ферстаппен». Норрис — о чемпионстве в Формуле-1

«Теперь понимаю, что испытывал Ферстаппен». Норрис — о чемпионстве в Формуле-1
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» прокомментировал своё чемпионство по итогам Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Давно я не плакал. Не думал, что заплачу, но заплакал. Это был долгий путь. В первую очередь хочу сказать спасибо моим парням — всему «Макларену», моим родителям. Не плакать! Да, спасибо моей маме, моему отцу, они поддерживали меня с самого начала. Чёрт, рыдаю как неудачник. Потрясающие ощущения. Теперь понимаю, что испытывал Макс. Я хотел бы поздравить Макса и Оскара — моих главных соперников в этом году.

Сражаться с ними было одно удовольствие, это большая честь, я многому у них научился в этом году. Год был очень долгим, но мы сделали это, сделали! Во время гонки не можешь не думать об исходе чемпионата, в Формуле-1 может произойти что угодно. На последних кругах я немного сбросил темп, но хотел бороться до конца. Оскар с Максом не сделали мне жизнь проще, но я счастлив. Разбирательства по поводу борьбы с Цунодой? Понятия не имел! Я знал, что всё сделал правильно.

Я безумно счастлив. За других счастлив даже больше, чем за себя. Это было долгое путешествие с «Маклареном» — девять лет. У нас были безумные времена, и много отличных моментов. Я горжусь собой и очень горжусь всей командой», — сказал Норрис после гонки.

