Оливер Берман получил штраф и вылетел из топ-10 на ГП Абу-Даби Формулы-1
20-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», после финиша гонки Гран-при Абу-Даби получил пятисекундный штраф и потерял 10-е место.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
Берман получил пять секунд за неправильную оборону позиции в борьбе с канадским пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом. Британец, двигаясь по прямой, несколько раз менял своё направление, что запрещено правилами.
В итоговой классификации Берман стал 12-м, а Нико Хюлькенберг из «Кик-Заубера» в свой 250-й Гран-при стал девятым. Стролл также потерял позицию, став по итогам 10-м.
Победителем гонки стал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а Ландо Норрис из «Макларена» стал обладателем титула в личном зачёте в 2025-м.
