Льюис Хэмилтон впервые в карьере ни разу за сезон Формулы-1 не попал на подиум

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», по итогам финального этапа в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби установил карьерный антирекорд.

По ходу нынешнего сезона британец выиграл спринт на Гран-при Китая, но они не учитываются в общую статистику подиумов и побед в «Королевских гонках».

Льюис дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2007 в роли боевого пилота команды «Макларен». Его напарником стал двукратный чемпион Фернандо Алонсо. В 2008-м Хэмилтон завоевал свой первый титул в «Королевских гонках».

С 2013 ушёл в «Мерседес», где взял ещё шесть чемпионств. Сезон-2025 Льюис провёл в итальянской команде.