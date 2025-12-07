Льюис Хэмилтон впервые в карьере ни разу за сезон Формулы-1 не попал на подиум
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», по итогам финального этапа в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби установил карьерный антирекорд.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
По ходу нынешнего сезона британец выиграл спринт на Гран-при Китая, но они не учитываются в общую статистику подиумов и побед в «Королевских гонках».
Льюис дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2007 в роли боевого пилота команды «Макларен». Его напарником стал двукратный чемпион Фернандо Алонсо. В 2008-м Хэмилтон завоевал свой первый титул в «Королевских гонках».
С 2013 ушёл в «Мерседес», где взял ещё шесть чемпионств. Сезон-2025 Льюис провёл в итальянской команде.
