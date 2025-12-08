Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Китайская компания представила Mercedes-AMG GT3 в виде конструктора из 5466 деталей

Китайская компания представила Mercedes-AMG GT3 в виде конструктора из 5466 деталей
Конструктор Mercedes-AMG GT3 от CaDA
Комментарии

Китайская компания CaDA выпустила конструктор в виде гоночного Mercedes-AMG GT3 в масштабе 1:8. Стоимость модели, выпущенной по официальной лицензии Mercedes-AMG, составляет $ 379.

Конструктор Mercedes-AMG GT3 от CaDA

Конструктор Mercedes-AMG GT3 от CaDA

Фото: CaDA

Набор состоит из 5466 деталей и обладает пневматической системой, позволяющей поднять машину для проведения пит-стопа. Кроме того, в наборе находятся восьмискоростная коробка передач и рулевое управление. Отмечается также, что машина обладает всеми воздушными каналами, которые используются в оригинале, а также максимально возможной точной копией заднего антикрыла.

Конструктор Mercedes-AMG GT3 от CaDA

Конструктор Mercedes-AMG GT3 от CaDA

Фото: CaDA

Напомним, Mercedes-AMG GT3 оснащается 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 404 кВт (550 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за три секунды, а его максимальная скорость — 332 км/ч.

Материалы по теме
Фото
Линейку Lego пополнят суперкар Ferrari, новый гиперкар McLaren и Bugatti из Gran Turismo
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android