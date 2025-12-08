Китайская компания представила Mercedes-AMG GT3 в виде конструктора из 5466 деталей

Китайская компания CaDA выпустила конструктор в виде гоночного Mercedes-AMG GT3 в масштабе 1:8. Стоимость модели, выпущенной по официальной лицензии Mercedes-AMG, составляет $ 379.

Конструктор Mercedes-AMG GT3 от CaDA Фото: CaDA

Набор состоит из 5466 деталей и обладает пневматической системой, позволяющей поднять машину для проведения пит-стопа. Кроме того, в наборе находятся восьмискоростная коробка передач и рулевое управление. Отмечается также, что машина обладает всеми воздушными каналами, которые используются в оригинале, а также максимально возможной точной копией заднего антикрыла.

Напомним, Mercedes-AMG GT3 оснащается 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 404 кВт (550 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за три секунды, а его максимальная скорость — 332 км/ч.