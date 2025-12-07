Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун: Пиастри — будущий чемпион мира

Зак Браун: Пиастри — будущий чемпион мира
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о потенциале австралийского гонщика Оскара Пиастри, занявшего третье место по итогам сезона-2025 Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Пиастри — будущий чемпион мира. Оба наших пилота выиграли по семь гонок, великолепно выступали и поддерживали друг друга. Это жестокий спорт, в котором иногда всё идёт так, как ты планируешь, а иногда — нет. Я в предвкушении от следующего сезона с этими двумя пилотами», – приводит слова Зака Брауна Sky Sports.

Напомним, победу в последней гонке сезона одержал четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако финиша на третьей позиции Ландо Норриса из «Макларена» хватило, чтобы именно британец стал чемпионом мира 2025 года. Для Норриса этот титул стал первым в карьере.

Материалы по теме
Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира
Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android