Зак Браун: Пиастри — будущий чемпион мира

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о потенциале австралийского гонщика Оскара Пиастри, занявшего третье место по итогам сезона-2025 Формулы-1.

«Пиастри — будущий чемпион мира. Оба наших пилота выиграли по семь гонок, великолепно выступали и поддерживали друг друга. Это жестокий спорт, в котором иногда всё идёт так, как ты планируешь, а иногда — нет. Я в предвкушении от следующего сезона с этими двумя пилотами», – приводит слова Зака Брауна Sky Sports.

Напомним, победу в последней гонке сезона одержал четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако финиша на третьей позиции Ландо Норриса из «Макларена» хватило, чтобы именно британец стал чемпионом мира 2025 года. Для Норриса этот титул стал первым в карьере.