«Феррари» поздравила Ландо Норриса с чемпионством Формулы-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала в социальных сетях поздравления британскому гонщику и чемпиону сезона-2025 Ландо Норрису после гонки Гран-при Абу-Даби.

«Поздравляем, Ландо Норрис, с большой победой в личном зачёте!» — написала пресс-служба итальянцев в социальной сети Х.

К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал лишь вице-чемпионом.