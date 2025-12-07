Кубок конструкторов Ф-1: «Мерседес» стал вторым, «Астон Мартин» не догнал «Рейсинг Буллз»

В воскресенье, 7 декабря, завершился сезон-2025 Формулы-1. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым общим зачётом Кубка конструкторов.

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.

2. «Мерседес» — 469.

3. «Ред Булл» — 451.

4. «Феррари» — 398.

5. «Уильямс» — 137.

6. «Рейсинг Буллз» — 92.

7. «Астон Мартин» — 89.

8. «Хаас» — 79.

9. «Кик-Заубер» — 70.

10. «Альпин» — 22.

Британский коллектив оформил своё второе чемпионство за два года. До победы в сезоне-2024 последняя победа в Кубке конструкторов досталась «Макларену» в 1998 году. В следующем году в силу вступает новый технический регламент, а в чемпионате будет выступать 11 команд.