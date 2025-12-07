Скидки
Кубок конструкторов Ф-1: «Мерседес» стал вторым, «Астон Мартин» не догнал «Рейсинг Буллз»

В воскресенье, 7 декабря, завершился сезон-2025 Формулы-1. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым общим зачётом Кубка конструкторов.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.

Британский коллектив оформил своё второе чемпионство за два года. До победы в сезоне-2024 последняя победа в Кубке конструкторов досталась «Макларену» в 1998 году. В следующем году в силу вступает новый технический регламент, а в чемпионате будет выступать 11 команд.


