Норрису на титул в Ф-1 понадобилось столько же сезонов, сколько Ферстаппену и Райкконену

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, финишировав третьим в финальной гонке сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, стал чемпионом мира в первый раз в своей карьере.

Таким образом, Норрис выиграл титул в свой седьмой сезон в Формуле-1. По этому показателю Норрис на одном уровне с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, а также чемпионом мира 2007 года Кими Райкконеном, посмертным обладателем титула сезона-1970 Йохеном Риндтом и чемпионом 1958 года Майком Хоторном.

Антирекорд среди чемпионов мира принадлежит другому британцу — Найджелу Мэнселлу. Он выиграл свой первый титул на 13-й сезон пребывания в Формуле-1.