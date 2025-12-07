Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрису на титул в Ф-1 понадобилось столько же сезонов, сколько Ферстаппену и Райкконену

Норрису на титул в Ф-1 понадобилось столько же сезонов, сколько Ферстаппену и Райкконену
Комментарии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, финишировав третьим в финальной гонке сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, стал чемпионом мира в первый раз в своей карьере.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

Таким образом, Норрис выиграл титул в свой седьмой сезон в Формуле-1. По этому показателю Норрис на одном уровне с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, а также чемпионом мира 2007 года Кими Райкконеном, посмертным обладателем титула сезона-1970 Йохеном Риндтом и чемпионом 1958 года Майком Хоторном.

Антирекорд среди чемпионов мира принадлежит другому британцу — Найджелу Мэнселлу. Он выиграл свой первый титул на 13-й сезон пребывания в Формуле-1.

Материалы по теме
В Формуле-1 новый чемпион! Серия из четырёх титулов Ферстаппена — всё В Формуле-1 новый чемпион! Серия из четырёх титулов Ферстаппена — всё
Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира Почему Ландо Норрис не заслужил звание чемпиона мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android