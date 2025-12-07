Личный зачёт Формулы-1: Ландо Норрис опередил Макса Ферстаппена на два очка

В воскресенье, 7 декабря, завершился сезон-2025 Формулы-1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым общим зачётом пилотов.
Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 51.
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.
13. Оливер Берман («Хаас») — 41.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 38.
15. Эстебан Окон («Хаас») — 38.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 33.
17. Юки Цунода («Ред Булл») — 33.
18. Пьер Гасли («Альпин») — 22.
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 19.
20. Франко Колапинто («Альпин») — 0.
21. Джек Дуэн («Альпин») — 0.