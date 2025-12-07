Скидки
Стюарды объяснили, почему не стали штрафовать Норриса за обгон Цуноды за пределами трассы

Комментарии

Стюарды Гран-при Абу-Даби объяснили, почему пилот «Макларена», новоиспечённый чемпион мира Ландо Норрис не получил наказание за обгон японского пилота «Ред Булл» Юки Цуноды за пределами трассы.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Пилот машины под номером 4 обогнал автомобиль под номером 22 за пределами трассы, однако это произошло из-за того, что пилот машины под номером 22 предпринял несколько манёвров, защищая свою позицию от автомобиля под номером 4. Если бы автомобиль под номером 22 не совершил этих манёвров, автомобиль под номером 4 обогнал бы его, не съезжая с трассы, но был вынужден выехать за пределы, чтобы избежать столкновения.

В руководстве по стандартам пилотирования сказано, что если пилот «вынужден выехать за пределы трассы», то он не считается сделавшим это намеренно. Хотя технически обгон произошёл за пределами трассы, в связи с вышеизложенным мы решили не предпринимать дальнейших действий», — гласит заявление стюардов.

Напомним, Норрис финишировал в гонке третьим, став новым чемпионом мира.

