Гоночный инженер Норриса отреагировал на титул Ландо

Уилл Джозеф, гоночный инженер Ландо Норриса, отреагировал на победу британца в чемпионате мира 2025 года.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Мы сделали это! Всегда напряжённо ждёшь, вдруг что-то случится. Мы много говорили о гонке, о том, как её правильно провести и чего нам нужно достичь, поэтому всю гонку мы были довольно спокойны.

Вы переживаете о том, что может произойти и что находится вне вашего контроля, но нет смысла на самом деле переживать об этом. Много людей вовлечены в победу Ландо, и мы получаем от него максимум. Всем, кто нас слушает и помогал Норрису, вы знаете, кто вы, огромное спасибо – всем в команде и за её пределами, это действительно ценно», — цитирует Уилла Джозефа Sky Sports.

