Гоночный инженер Норриса отреагировал на титул Ландо

Уилл Джозеф, гоночный инженер Ландо Норриса, отреагировал на победу британца в чемпионате мира 2025 года.

«Мы сделали это! Всегда напряжённо ждёшь, вдруг что-то случится. Мы много говорили о гонке, о том, как её правильно провести и чего нам нужно достичь, поэтому всю гонку мы были довольно спокойны.

Вы переживаете о том, что может произойти и что находится вне вашего контроля, но нет смысла на самом деле переживать об этом. Много людей вовлечены в победу Ландо, и мы получаем от него максимум. Всем, кто нас слушает и помогал Норрису, вы знаете, кто вы, огромное спасибо – всем в команде и за её пределами, это действительно ценно», — цитирует Уилла Джозефа Sky Sports.