Росберг раскритиковал Зака Брауна за комментарий в адрес Пиастри после ГП Абу-Даби Ф-1

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2016 Нико Росберг остался недоволен комментарием исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна в адрес австралийского гонщика Оскара Пиастри. Напомним, Браун назвал Пиастри будущим чемпионом мира.

«Это был самый ужасный момент в его гоночной карьере. Возможно, Заку следовало проявить немного больше сочувствия, а не праздновать победу. Он мог бы сказать: «Следующий год будет твоим годом». Но для Зака это сложно, потому что он в то же время в восторге», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

Чемпионом в сезоне-2025 стал напарник Пиастри Ландо Норрис, для которого этот титул стал первым. Оскар занял третье место в личном зачёте. Макс Ферстаппен («Ред Булл») оказался вторым.