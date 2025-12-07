Скидки
Льюис Хэмилтон — первый новичок «Феррари» за 44 года, не попавший на подиум за сезон

Льюис Хэмилтон — первый новичок «Феррари» за 44 года, не попавший на подиум за сезон
40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», установил ещё один антирекорд итальянского коллектива после финального этапа сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, где он занял восьмое место.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

Хэмилтон — первый новичок «Феррари» за 44 года, который ни разу не оказался на подиуме в сезоне. Напарник Льюиса Шарль Леклер был на подиуме семь раз (дважды на втором месте и пять — на третьем).

В 1981 году вице-чемпион Формулы-1 и победитель «24 часов Ле-Мана» Дидье Пирони, выступавший за «Феррари» вместе с легендарным Жилем Вильнёвым, также ни разу не смог попасть в топ-3.

Хэмилтон провёл свой дебютный сезон в итальянском коллективе, закончив его на шестом месте в личном зачёте, набрав 156 очков.

Льюис Хэмилтон впервые в карьере ни разу за сезон Формулы-1 не попал на подиум
