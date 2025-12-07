Льюис Хэмилтон — первый новичок «Феррари» за 44 года, не попавший на подиум за сезон
Поделиться
40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», установил ещё один антирекорд итальянского коллектива после финального этапа сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, где он занял восьмое место.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
Хэмилтон — первый новичок «Феррари» за 44 года, который ни разу не оказался на подиуме в сезоне. Напарник Льюиса Шарль Леклер был на подиуме семь раз (дважды на втором месте и пять — на третьем).
В 1981 году вице-чемпион Формулы-1 и победитель «24 часов Ле-Мана» Дидье Пирони, выступавший за «Феррари» вместе с легендарным Жилем Вильнёвым, также ни разу не смог попасть в топ-3.
Хэмилтон провёл свой дебютный сезон в итальянском коллективе, закончив его на шестом месте в личном зачёте, набрав 156 очков.
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
19:43
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
18:55
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:43
-
18:41
-
18:21
-
18:10
-
18:01
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:39
-
17:31
-
17:31
-
16:48
-
16:27
-
16:20
-
16:12
-
16:02
-
15:54
-
15:33
-
15:25
-
15:09
-
14:44
-
14:42
-
14:37
-
14:31
-
14:22
-
13:30
-
13:13