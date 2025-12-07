Макс Ферстаппен дал первый комментарий после поражения в титульной борьбе в сезоне-2025

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») подвёл итоги сезона-2025, где он занял второе место в личном зачёте, уступив Ландо Норрису («Макларен») два очка.
«Думаю, у нас был сезон, похожий на американские горки, особенно в начале. Но то, как мы всё перевернули и каких результатов добились после трудных периодов, особенно после гонок, когда мы просто не понимали, почему всё настолько плохо и нестабильно, — это непросто.
Команда действительно показала, что никогда не сдаётся. Легко сказать: «Ну всё, отрыв больше 100 очков, сезон потерян». Но они постоянно пытались понять проблемы, и это было очень приятно — это возвращение в борьбу было по-настоящему классным. В конце концов неважно, проиграл ты одно очко, 10 очков или 20. Ты всё равно позади. Разница в два очка в итоге, но это был крутой путь. Мне понравилось», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.
- 7 декабря 2025
