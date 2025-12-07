Скидки
Макс Ферстаппен дал первый комментарий после поражения в титульной борьбе в сезоне-2025

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») подвёл итоги сезона-2025, где он занял второе место в личном зачёте, уступив Ландо Норрису («Макларен») два очка.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Думаю, у нас был сезон, похожий на американские горки, особенно в начале. Но то, как мы всё перевернули и каких результатов добились после трудных периодов, особенно после гонок, когда мы просто не понимали, почему всё настолько плохо и нестабильно, — это непросто.

Команда действительно показала, что никогда не сдаётся. Легко сказать: «Ну всё, отрыв больше 100 очков, сезон потерян». Но они постоянно пытались понять проблемы, и это было очень приятно — это возвращение в борьбу было по-настоящему классным. В конце концов неважно, проиграл ты одно очко, 10 очков или 20. Ты всё равно позади. Разница в два очка в итоге, но это был крутой путь. Мне понравилось», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

