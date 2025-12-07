«Было даже в интересах Норриса». Стелла — о старте Пиастри на «харде»

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о тактике коллектива на Гран-при Абу-Даби, где Ландо Норрис завоевал чемпионство в личном зачёте.

«В этот уикенд у нас было несколько разговоров с нашими пилотами. Мы знали, что на первом круге может произойти смена позиций, и не хотели этого допускать, но мы пообещали даже больше, чем обычно, быть предельно осторожными. Я думаю, это был очень безопасный манёвр [со стороны Оскара]. Было интересно дать Оскару ехать на жёстких шинах и попытаться догнать Макса. В какой-то степени это было даже в интересах Ландо.

[Титульная борьба] всегда немного действовала на нервы, но на самом деле наша подготовка была долгой. Я бы сказал, что всё прошло в соответствии с планом», — сказал Стелла в эфире Sky Sports.