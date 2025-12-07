Скидки
Сайнс — о победе Норриса: доказал всем, что можно стать чемпионом, будучи хорошим парнем

Испанский гонщик Карлос Сайнс, представляющий «Уильямс», отреагировал на победу своего друга Ландо Норриса («Макларен») в личном зачёте Формулы-1 сезона-2025.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Я очень рад за него как за гонщика, потому что он всегда был чрезвычайно быстрым гонщиком, быстрее, чем о нём думают, и чрезвычайно талантливым. В первые годы в «Макларене» я увидел парня, у которого была скорость, достаточная, чтобы стать многократным чемпионом мира, если бы всё зависело только от скорости.

За это время он значительно развил свои навыки и теперь является чемпионом мира. Больше всего на свете я рад за него как за человека, потому что он гонщик, который не следует типичным стереотипам чемпиона мира, он всегда оставался верен себе, очень честный, очень открытый в своих трудностях и доказал всем, что можно стать чемпионом мира, будучи хорошим парнем, или не обязательно быть безжалостным или задиристым.

Я рад за него, надеюсь, что он останется таким же, что победа в чемпионате не вскружит ему голову и что он продолжит быть самим собой. Или даже если он немного расслабится — сможет больше наслаждаться Формулой-1.

Должно быть, он немного пострадал в этом году из-за давления в соцсетях, давления журналистов, из-за критики, когда он испытывал трудности в первой половине сезона, а потом, когда Макс стал подбираться всё ближе. Быть чемпионом мира, когда Макс дышит тебе в затылок, — никогда не просто, но он более-менее удержал всё под контролем», — сказал Сайнс в эфире Sky Sports.

