Зак Браун высказался о чемпионском титуле Ландо Норриса
Глава «Макларена» Зак Браун прокомментировал победу Ландо Норриса в сезоне-2025 Формулы-1. Британский гонщик на два очка опередил в личном зачёте Макса Ферстаппена.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
«Невероятно горжусь командой и двумя нашими пилотами. Мы дали им возможность бороться до самого конца. Многие думали, что это невозможно. Гоняться с этими двумя — это мечта. Оскар и Ландо были невероятны на протяжении всего года, а он был непростым.
Победить Макса всегда трудно, так что это само по себе достижение. Этот успех полностью заслуженный. Не могу дождаться возвращения на базу, чтобы отметить со всей командой», — приводит слова Брауна Sky Sports.
