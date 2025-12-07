Зак Браун высказался о чемпионском титуле Ландо Норриса

Глава «Макларена» Зак Браун прокомментировал победу Ландо Норриса в сезоне-2025 Формулы-1. Британский гонщик на два очка опередил в личном зачёте Макса Ферстаппена.

«Невероятно горжусь командой и двумя нашими пилотами. Мы дали им возможность бороться до самого конца. Многие думали, что это невозможно. Гоняться с этими двумя — это мечта. Оскар и Ландо были невероятны на протяжении всего года, а он был непростым.

Победить Макса всегда трудно, так что это само по себе достижение. Этот успех полностью заслуженный. Не могу дождаться возвращения на базу, чтобы отметить со всей командой», — приводит слова Брауна Sky Sports.