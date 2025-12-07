Зак Браун — о борьбе Пиастри и Норриса: ощущалось так же, как между Росбергом и Хэмилтоном
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о борьбе между своими подопечными Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри за титул Формулы-1 в сезоне-2025. Британский гонщик в итоге стал чемпионом мира, а австралиец, проигравший ему 13 очков, занял третье место.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
«Для нас это правильный путь в гонках. У нас есть два потрясающих гонщика. Всё ощущалось так же, как когда-то между Нико и Льюисом в их гонке [в Абу-Даби в 2016-м]. Мы очень гордимся тем, как все вели себя — командной работой, взлётами и падениями и тем, как мы справлялись с ними — столько же взлётов, сколько и ужасающих моментов в конце», — сказал Браун в эфире Sky Sports.
