Зак Браун — о борьбе Пиастри и Норриса: ощущалось так же, как между Росбергом и Хэмилтоном

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о борьбе между своими подопечными Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри за титул Формулы-1 в сезоне-2025. Британский гонщик в итоге стал чемпионом мира, а австралиец, проигравший ему 13 очков, занял третье место.

«Для нас это правильный путь в гонках. У нас есть два потрясающих гонщика. Всё ощущалось так же, как когда-то между Нико и Льюисом в их гонке [в Абу-Даби в 2016-м]. Мы очень гордимся тем, как все вели себя — командной работой, взлётами и падениями и тем, как мы справлялись с ними — столько же взлётов, сколько и ужасающих моментов в конце», — сказал Браун в эфире Sky Sports.